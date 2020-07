Deri në ora 19:30 është afati që mund të parashtrohet ankesë për rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme kuvendare.

Në KSHZ dje arritën 82 ankesa dhe një kërkesë për kontroll në fletëvotimet e pavlefshme nga votimi.

Sipas të zëdhënësi të KSHZ-së, Admir Shabani, pjesa më e madhe e ankesave, 74, janë nga Aleanca për Shqiptarët, por ka edhe nga OBRM-PDUKM.

Deri ora 21:00 dje zgjati afati për parashtrimin e ankesave, ndërsa afatet e ankesave fillojnë të skadojnë nga pardhje kur KSHZ i publikoi rezultatet jozyrtare të zgjedhjeve.

Pas përfundimit të afateve për parashtrimin e ankesave, KSHZ do të caktojë mbledhje ku publikisht do të shqyrtohet dhe do të vendoset.