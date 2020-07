Moti sot do të jetë me diell dhe me temperatura të larta. Gjatë pasdites, pritet sërish të ketë reshje të shiut.

Temperatura minimale do të jetë nga 14 deri 23 gradë celsius, ndërsa temperatura ditore do të jetë prej 30 deri 37 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe me temperatura të larta. Gjat pasdites pritet të ketë reshje të shiut për një kohë të shkurtëra, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë 35 gradë celsius.