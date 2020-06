Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe vende-vende jostabil me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë prej 10 deri 17 gradë celsius ndërsa temperatura ditore prej 19 deri 21 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë ku temperatura maksimale do të arrijë deri 27 gradë celsius.