Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla. Gjatë pasdites pritet të ketë reshje të shiut.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë prej katër deri 12 gradë celsius ndërsa temperatura maksimale prej 19 deri 27 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë ku temperatura maksimale do të arrijë 25 gradë celsius.

Gjatë ditëve në vijim moti do të jetë i freskët dhe erë të përforcuar në drejti verior. Paradite do të kemi mot me diell, ndërsa gjatë pasdites mot jostabil.