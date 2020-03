Moti në mbarë vendin do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa në malet reshje të borës, veçanërisht pasdite dhe gjatë natës. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare veriore.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej zero deri në 7 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 4 deri në 16 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha të diellit dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare veriore. Temperatura e mëngjesit do të ulet deri në 4 gradë, ndërsa ajo e ditës do të arrijë deri në 12 gradë.