Moti nesër pritet të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare lokale. Do të fryjë erë përkohësisht e përforcuar nga drejtimi veriperëndimor, më e shprehur përgjatë Vardarit.

Temperatura minimale do të lëvizin prej 12 deri 22, ndërsa temperatura maksimale do të lëvizin prej 28 deri 36 gradë celsius.

Në ditët në vijim do të ketë rënie të temperaturave ditore, ndërsa ditën e hënë do të ketë kushte edhe për reshje të shiut.