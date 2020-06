Moti sot në mbarë vendin do të jetë me diell dhe vranësira mesatare. Në orët e pasdites do të ket shi lokal, në disa vende me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima, posaçërisht në pjesën jugore të vendit. Temperatura maksimale d të sillet nga 22 deri më 30 gradë Celsius.

Në Shkup do të jetë me diell dhe vranësira mesatare, pasdite me kushte për reshje të shiut. Temperatura ditore do të arrij deri në 28 gradë Celsius.