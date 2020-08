Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 10 deri në 18, ndërsa ajo e ditës prej 33 deri në 39 gradë. UV-indeksi do të jetë 9.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe shumë i ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të bie deri në 17, ndërsa ajo e ditës do të arrijë deri në 37 gradë.