Moti gjatë ditëve të ardhshme në Maqedoni

Moti nesër pritet të jetë me periudha të diellit. Gjatë pasdites, në pjesët perëndimore të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut, ndërsa në malet reshje të borës.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -2 deri -2 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë nga katër deri 11 gradë celsius

Moti gjatë ditëve të ardhshme do të jetë me vranësira dhe më ngrohtë me reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa në male do të ketë reshje të shiut.

Gjatë fundjavës do të fryjëerë në drejtim jugor dhe do të ketë rritje të temperatura ditore, që nënkupton edhe shkrirjen e borës.