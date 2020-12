Siç njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, moti nesër do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare.

Temperatura minimale do të jetë prej -3 deri katër gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë prej tetë deri 15 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira dhe me mjegull, ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 10 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti do të jetë stabil i thatë me vranësira.