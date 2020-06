Moti do të jetë me diell dhe shumë më i ngrohtë me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të dobët deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 13 deri 21 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 30 deri 38 gradë Celsius. UV=9.

Në Shkup, mot me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të vogla lokale dhe me erë të dobët deri mesatare veriore. Temperatura minimale do të ulet deri 19 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrij deri 35 gradë Celsius.

Deri nesër do të mbizotëroj mot me diell dhe shumë i ngrohtë me temperatura ditore të cilat gjithkund do të jenë mbi 30 gradë Celsius. Pastaj të enjten dhe të premten do të ketë paraqitje të jostabilitetit lokal, ndërsa jostabilitet me reshje të rrëmbyeshme do të ketë gjatë fundjavës. Atëherë edhe temperaturat ditore do të jenë për disa gradë më të ulëta.