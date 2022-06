Asgjë që bëni nuk duket se funksionon në marrëdhënie, dhe sado të përpiqeni, ndiheni gjithmonë të pamjaftueshme? Kujdes nga këto shenja dhe shikoni nëse është vërtet faji juaj!

1. Të vërtetën

Një njeri pa karakter nuk është në gjendje të thotë të vërtetën, as në gjëra të vogla dhe në situata të thjeshta. Ata janë aq manipulues sa këmbëngulin të krijojnë skenarë fantastikë për të shfrytëzuar situatën në një moment tjetër, duke luajtur viktimën dhe duke u përpjekur të të bëjnë të ndihesh gabim.

Për shembull, a e dini kur dyshoni se ka një miqësi në jetën e atij partneri që po i shtyn kufijtë e intimitetit dhe po ballafaqoheni me të në kërkim të përgjigjeve?

Nëse ai thotë se jeni çmendur, duke u përpjekur të përmbysë dyshimet tuaja, dijeni se ka shumë të ngjarë që ai të gënjejë. Shpesh, këta burra preferojnë të fryjnë egon e tyre sesa të kujdesen për atë që kanë në krah.

2. Besnikërinë

Një gjë tjetër që një njeri pa karakter nuk është në gjendje të ofrojë: besnikërinë! Nuk po flasim vetëm për besnikërinë e dashurisë, por në të gjitha aspektet e jetës, nga ajo profesionale tek ajo personale, gjithçka ka rëndësi.

Ata kurrë nuk do të jenë në gjendje ta ofrojnë këtë, sepse besojnë se duhet të jenë të vërtetë vetëm me veten e tyre, gjë që nënkupton të preferojnë të ndjekin kokën e tyre në vend që të gjejnë ekuilibrin në marrëdhënie.

3. Përkushtimin

Epo, nëse mashkulli në fjalë është i paaftë për të qenë besnik, si mendoni se do të mund të marrë angazhime apo t’i respektojë ato?

Sërish, është mirë të kujtojmë se nuk po flasim vetëm për angazhimin emocional, por edhe për atë të jetës: të hysh në borxhe, të japësh fjalën dhe ta bësh atë të realizohet, të evoluosh së bashku dhe të mos lejosh shpërqendrime gjatë rrugës. E gjithë kjo duhet të respektohet.

4. Demonstrimet e dashurisë

Një shenjë që mund të vërehet lehtësisht është nëse partneri juaj e ka zakon të tregojë publikisht se është me ju, duke ju sikletosur para të gjithëve, nga miqtë tek familja.

Nëse ai mban atë qëndrim të sikletshëm të të qenit miku juaj, duke ju ngacmuar gjithmonë para të tjerëve, pothuajse si për t’ju poshtëruar, mund të jenë shenja që ai nuk dëshiron që të tjerët të imagjinojnë se keni një angazhim ose një lidhje.

Vlen të kujtohet se, në disa raste, meshkujt thjesht nuk kanë një profil në rrjetet sociale ose nuk e përditësojnë shpesh, gjë që jo gjithmonë do të thotë se ata fshehin miqtë e tyre.

Është gjithmonë mirë të ndihesh e kërkuar dhe e dashur, pavarësisht nga mjedisi, dhe të hysh në një marrëdhënie do të thotë të kesh aftësinë për të qenë emocionalisht përgjegjës deri në atë pikë.

5. Preferenca

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, burrat pa karakter nuk do t’ju bëjnë kurrë preferencën e tyre të jetës. Ata janë shumë të zënë duke u kujdesur për interesat e tyre, dëshirat për të kuptuar se ju jeni të rëndësishëm dhe se meritoni të të duan.

Aty ku nuk e prisni, do të bëni vetëm dhe ekskluzivisht atë që ai pëlqen, nuk do të keni fuqi vendimmarrëse për asgjë dhe asnjë ngjarje në jetën tuaj nuk do të jetë aq e rëndësishme sa ato që ndodhin në jetën e tij. Shumë kujdes!

Këto janë gjërat kryesore që meshkujt pa karakter nuk janë në gjendje t'ju ofrojnë!