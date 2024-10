Kryetarja e Partisë Liberal Demokratike dhe deputetja Monika Zajkova po largohet nga koalicioni me LSDM-në, mësoi TV21 nga burime partiake.

Për momentin nuk dihet nëse do t’i bashkohet koalicionit qeverisës VMRO-DPMNE, VLEN dhe ZNAM.

Zajkova më herët pati deklaruar se do të mbeten në koalicion me LSDM-në, por në Kuvend do të do të votojnë të pavarur.