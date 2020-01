Publiku i emisionit, “The Wendy Williams Show”, është i bindur se ka dëgjuar moderatoren e famshme duke lëshuar gazra në transmetim direkt.

Ngjarja ka ndodhur të premten, teksa Wendy Williams po prezantonte një kronikë rreth futbollistit Odell Beckham Jr., kur ndodhi incidenti.

Lidhur me komentet e shumta që janë bërë rreth kësaj çështje, 55-vjeçarja nuk ka komentur në asnjë moment.

Por ndjekësit e saj janë shumë të sigurtë dhe betohen se e dëgjuan atë teksa lëshoi lëshoi pordhë në transmetim direkt.

Pak kohë më parë ajo u tall me aktorin Joaquin Phoenix, dhe kryesisht me shenjën në buzën e tij, dhe tashmë përdoruesit e rrjeteve sociale po e “masakrojnë” me komente.