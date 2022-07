Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, e ka quajtur si të merituar hapjen e negociatave për pranim në Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Në një postim në Twitter ai i ka uruar Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për hapjen e negociatave.

“Mirëpres vendimin për hapjen e negociatave të BE-së me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Historike dhe e merituar, të dashur kolegë Olta Xhaçka dhe Bujar Osmani. Bashkimi Evropian edhe një herë dëshmoi se ka muskuj për të udhëhequr, krijuar mundësi të reja dhe të formësojë të ardhmen e Evropës”, ka shkruar Kuleba.

Sot në Bruksel, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë mbajtur konferencat e para ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, me çka edhe zyrtarisht i kanë nisur negociatat për anëtarësim.

I welcome the decision to open EU accession talks with Albania and North Macedonia. Historic and well-deserved, dear colleagues @Xhacka_Olta and @Bujar_O. The European Union once again proves it has the muscles to lead, create new opportunities, and shape the future of Europe.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2022