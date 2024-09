Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, sot do të presë ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, Hakan Fidan, i cili po vjen për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë.

Siç njoftojnë nga MPJ-ja, në fokus të bisedimeve mes Mucunskit dhe Fidan do të jenë marrëdhëniet dypalëshe politike, forcimi i bashkëpunimit ekonomik, shfrytëzimi i mundësive për investime dhe avancimi i bashkëpunimit në fusha të tjera me interes të përbashkët.

Sipas agjendës, dy ministrat fillimisht do të kenë një takim kokë më kokë, më pas një takim dypalësh ku do të marrin pjesë delegacione nga të dyja ministritë dhe më pas do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media.

Fidan do të vizitojë edhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ku do të ketë një takim me kryeparlamentarin Afrim Gashi.