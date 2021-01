Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Antonio Millososki, me një letër përsëri ftoi zv. kryeministrin për Çështjet Evropiane Nikolla Dimitrov dhe Ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani të paraqiten para deputetëve dhe të njoftojnë propozimet nga Bullgaria.

“Në muajt e fundit, bisedimet midis Sofjes dhe Shkupit janë bërë aq jotransparente saqë publiku është konfuz dhe nuk e di nëse po përgatitet një aneks i ri i Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë, një plan i ri Aksionar apo një poshtërim i ri? Ato vlerësimet se nënshkrimi i Marrëveshjes do të zgjidhte të gjitha mosmarrëveshjet midis Maqedonisë dhe Bullgarisë dhe do të hapte dyert e BE-së, të cilat na u dhanë 4 vjet më parë nga Zaev dhe Dimitrov, sot u kthyen në akuza se cili fqinj ka më shumë faj dhe sa të reja mosmarrëveshjet negociohen.

Prandaj, është koha që ministrat e qeverisë Osmani dhe Dimitrov të heqin maskat pas Vasilicës, të paraqiten në Parlament dhe të publikojnë projekt dokumentet (anekset, planin Aksionar) që janë shkëmbyer midis Sofjes dhe Shkupit në lidhje me Marrëveshjen. Pastaj, përmes një diskutimi serioz, do të dihet nëse ka një mënyrë dinjitoze për të dalë nga ky ngërç, nëse dikush në Maqedoni po përgatit një aneks-tradhti të re dhe kush do të japë dorëheqjen sepse marrëveshja jofunksionale vuri veton në rrugën tonë drejt BE-së në vend të një date”, shkruan Millososki.