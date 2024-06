Shteti është në një situatë të palakmueshme ku ne nuk e kemi luksin të përçajmë. Duhet të angazhohen të gjitha burimet e mundshme për të arritur qëllime të caktuara dhe për këtë arsye është një dorën e shtrirë për ata që janë përfaqësues dhe simpatizantë të LSDM-së. Por kjo nuk do të thotë se dikush që ka bërë një gabim para ligjit do të ikë nga përgjegjësia. Nëse dikush ka qenë drejtor, ministër, zyrtar i LSDM-së dhe BDI-së dhe sipas provave materiale vërtetohet se ka shkelur ligjin, do të përgjigjet sipas dispozitave ligjore, tha deputeti VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski.

“Do të jetë e nevojshme që së bashku të bëjmë një dinamikë të fortë të punës së pushtetit ekzekutiv dhe të Kuvendit, sepse ajo që na shqetëson më së shumti nga të dhënat që kemi marrë nga qeveria teknike nga Ministria e Financave përmes përfaqësuesit të VMRO-DPMNE-së zv. ministrit të Financave është se buxheti dhe të ardhurat në buxhetin e shtetit janë në një nivel kritikisht të ulët. Servisimi i shërbimeve bazë të ofruara nga këto institucione është sjellë në shumicën e ministrive dhe institucioneve. Sfida më e madhe e qeverisë së re do të jetë se si të mbulohet dëmi financiar që është bërë nga LSDM dhe BDI në mënyrë që buxheti të kthehet në rritëm”.Ai theksoi se çdo ministër dhe drejtor i një ndërmarrje më të madhe shtetërore, pasi të hyjë në institucion, duhet të bëjë një auditim bazë të gjendjes buxhetore të institucionit që do të menaxhojë dhe gjendjes aktuale financiare, sado e keqe që të jetë, ta ndajë atë me publikun.