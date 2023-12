Meqenëse ne kryejmë edhe anketa nganjëherë dy, nganjëherë tre në muaj, e fundit nga mostra prej 1000 të anketuarve për një zonë zgjedhore është kryer në nëntor dhe shifrat janë që VMRO-DPMNE në nëntor varion nga 51 deri në 54, LSDM varion ndërmjet 26 dhe 29. , BDI ka një skenar nëse shkon bashkë me Aleancën e Shqiptarëve në krahasim me koalicionin e trefishtë Lëvizja e Izet Mejitit, Besës dhe Alternativës dhe varianti i dytë është kur BDI shkon ndaras dhe Aleanca për Shqiptarët shkon ndaras, dhe koalicioni i trefishtë. e cila tashmë është zyrtare shkon së bashku. Numrat që i ndajnë së bashku janë rreth 27-28, kurse së bashku partia e Majtë dhe kryetari i Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, së bashku i ndajnë rreth 12 deputetë – tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, gjatë vizitës së sotme në emisioni “360 Gradë” në MRT 1 .

Mickoski shtoi se VMRO-DPMNE do të fitojë shumë më tepër se ato shifra në sondazhe.

Vlerësoj që me fillimin e fushatës kur të mobilizohen qytetarët, strukturat e partive, potenciali, mesazhi i VMRO-DPMNE-së do të jetë më i fortë edhe për mobilizim edhe mesazh si mesazh dhe se nuk u habita nëse numri ishte afër shumicës në parlament – tha Mickoski.

Mickoski vazhdoi dhe theksoi se partia është në gjendje të tillë ku niveli i motivimit është në nivel kaq të lartë.

Edhe një herë do të them se të vetëdijshëm për sfidat, të gjithë ata që nuk pajtohen me Hristijan Mickoskin dhe VMRO-DPMNE-në do të bëjnë gjithçka për ta zvogëluar atë proces dhe atë fitore. Unë personalisht dhe partia jemi në një gjendje të tillë dhe niveli i motivimit është në nivel aq të lartë sa që vlerësoj se do të nëpërkëmben dhe nuk do të habitesha për një rezultat tjetër historik pas asaj fitoreje të dyfishtë në zgjedhjet lokale – thotë Mickoski.

Ai theksoi se parashikojnë program serioz për një transformim serioz të Maqedonisë.

Jam i bindur dhe ju siguroj ju dhe qytetarët se Qeveria e ardhshme do të udhëhiqet nga VMRO-DPMNE dhe unë si mandatar dhe historikisht do të jenë vitet më reformuese për Maqedoninë si shtet sepse parashikojmë një program serioz dhe serioz. transformimi i Maqedonisë – përfundoi Mickoski.