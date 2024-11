Ne po përpiqemi në këto pesë muaj të konsolidojmë gjithçka që është shkatërruar prej më shumë se tre dekadash dhe është në pronësi të shtetit. Shteti jo gjithmonë i ka mjetet për ta zgjidhur, por ku të mundeni, të jeni të sigurt se do ta bëjmë. Përderisa unë jam kryeministër, problemet do të zgjidhen, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Unë jam i vetëdijshëm se ne nuk kemi një shkop magjik për gjithçka që është shkatërruar në këto tre dekada dhe as nuk kam premtuar ndonjëherë se kam një shkop magjik. Mrekullitë janë të pamundura, as unë nuk jam mrekullibërës, po të thosha se do të gënjeja. Por gjithashtu do t’ju thoja se do të bëj gjithçka që mundem, për të korrigjuar disa nga këto gjëra që janë shkatërruar në këto tre dekada, do t’i korrigjojmë dhe tashmë po i korrigjojmë, tha Mickoski në përgjigje të një pyetjeje gjatë vizitës së sotme. në Kombinatin e Duhanit në Prilep .

Disa nga këto lehtësira, siç tha ai, janë të lidhura me shumë sfida administrative të ndërthurura dhe do të duhet kohë për të zgjidhur marrëdhëniet e pazgjidhura pronësore juridike dhe borxh-kreditor.

Ndër to, prioriteti im personal janë Eurocomposites. Unë personalisht punoj dhe personalisht kërkoj një investitor të mundshëm që do të jetë në gjendje të shërbejë detyrimet ndaj ish-punonjësve, të investojë dhe të fillojë prodhimin e diçkaje që mund t’i sjellë shtetit nga 250 deri në 300 milionë euro të ardhura në vit. Personalisht është prioriteti im dhe personalisht jam duke punuar në atë projekt. Shpresoj se së shpejti do të kemi lajme të mira. Problemi është se asnjë institucion bankar nuk jep kredi për industrinë e dedikuar, dhe sot kompanitë po luftojnë për të mbijetuar dhe për këtë arsye kanë nevojë për mbështetje bankare. “Fatkeqësisht, shumë banka sot nuk duan të mbështesin një industri të dedikuar, kështu që do të shohim,” tha Mickoski.

Në lidhje me kredinë për kompanitë nga kredia hungareze, ai theksoi se kishte porositur ministrin e Financave që kësaj fundjave të dielën në Ministrinë e Financave të organizojë një takim me shoqatën e bankave, në të cilin do të marrin pjesë.

Do t’u them disa gjëra të tjera në takim dhe deri atëherë kemi disa konsultime të tjera. Në fund të fundit, kur e morëm kredinë bashkë me bankat, ne punuam që të mos kërkonin kosto shtesë. Menduam se duhet ta ndajmë së bashku si rrezik, sepse sa herë që më pyesin si të ndihmojmë – ja si, ja si, ja si të ndihmojmë. Biseda dhe përkëdhelja në shpatull nuk ndihmon. Le ta ndajmë këtë rrezik së bashku me shtetin. Menduam që edhe ata të kenë përgjegjësi shoqërore, sepse si qeveri nuk kemi as kushërinj, as vëllezër që drejtojnë biznese, ndaj nëse kërkojmë linja kredie të buta nga bankierët, nuk kërkojmë asgjë. Është muaji i pestë që ne jemi qeveria që kërkojmë nga qytetarët sepse në fund të ditës kur ju ndihmoni ekonominë maqedonase po i ndihmoni qytetarët. Kështu mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin së bashku, thekson Mickoski.

Megjithatë, shtoi ai, edhe deri më tani kur shteti ka dhënë linja kaq të buta kreditore, gjithmonë ka pranuar pa kushte kamatat dhe për këtë janë shpenzuar gjithsej rreth 650 milionë euro.