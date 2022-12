“Pushteti duhet t’i kthehet popullit. Eshte koha. Le të krijojmë një të ardhme në të cilën besojmë. Një e ardhme që e meritojmë. Unë besoj shumë në ju, besoni në veten tuaj. 2023 do të jetë viti në të cilin ndryshimet do të përjetojnë fuqinë e tyre të plotë. Do të ketë shumë projekte, një numër i madh projektesh më të vogla dhe një fitore e madhe. Do te behet me mire. Po vijnë kohë më të mira. Tradhtitë do të bien, morali do të kthehet, do të ketë ligjshmëri”, thotë kreu i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski në urimin e Vitit të Ri.

“Viti që po kalon lë gjurmët e veta. E mirë dhe më pak e mirë. Kujtime, pas një pune të mirë, shumë emocione, fatkeqësisht edhe humbje e sfida.

Qeveri e paaftë, mungesë parash, krizë energjitike, rritje çmimesh. Tregtuan me dinjitetin kombëtar, nuk ka drejtësi dhe paqja është e brishtë.

Ata pësojnë disfata në çdo hap që nuk është faji juaj. Humbjet që i bën qeveria në kurriz dhe në emrin tuaj.

Është shumë! Kjo duhet të marrë fund.

Duhet të qëndrojmë të gjithë bashkë, të ecim përpara, ndryshimet kanë filluar dhe nuk ka më kthim. Ne kemi të drejtën për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Ne do ta sigurojmë atë të ardhme.

Maqedonia është shtëpia jonë e përbashkët, të tregojmë patriotizëm të përbashkët. Të mos humbasim kohë, të mbarojmë punën, le të ketë më shumë para populli, më shumë përgjegjësi qeveria.

Të dashur miq, dërgoni të vjetrën dhe mirëpriteni Vitin e Ri 2023 me shoqëri dhe humor të mirë, me njerëzit që doni dhe ju interesojnë. Përdorni momentet dhe jepni dashuri, kujtoni ata që nuk janë me ju, përqafoni ata që janë me ju. Urojini të gjithëve shëndet, gëzim dhe lumturi dhe përpiquni të bëni gjithçka që keni në dorë për të bërë sa më shumë mirësi, shkruan Hristijan Mickoski.