Kryetari i VMRO DPMNE-së, Hristian Mickovski tha se votimi pa debat është dobësi e Zaevit, ndërsa paralajmëroi një tjetër votëbesim për qeverinë e tij shumë shpejt.

Zaevi do të blejë edhe një herë një tjetër jetë për qeverinë e tij . Por si do të mund të jetojë në këtë mënyrë me presione dhe shantazhe, në këtë mënyrë nuk do të mbahet gjatë- ka shkruar Mickoski në fejsbuk.