Atdheu im është Maqedonia dhe kur bëj deklarata nuk do të jetë ndryshe përdorimi i emrit, por si qeveri duhet të respektojmë ligjet dhe Kushtetutën. Nuk mund të fyhemi që nuk është pjesë e sistemit juridik, tha sot Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së dhe mandatar i qeverisë së re.

Jo, qëndrimi im nuk ka ndryshuar. Siç mund të më dëgjoni, unë flas Maqedoninë gjatë gjithë kohës dhe do të vazhdoj të flas Maqedoninë. Ne si qeveri nuk mund të kërkojmë që qytetarët të respektojnë Kushtetutën dhe ligjet, ndërsa llogarisim dhe kemi standarde të dyfishta, tha Mickoski.

Ai përkujtoi se më herët kishte thënë se nuk do të përdorte mbiemrin, por si Qeveri do të duhej të respektonin ligjet dhe Kushtetutën për përdorimin e emrit kushtetues.

Dhe në deklaratën e sotme e shihni sërish se kështu është, kështu do të jetë edhe në të ardhmen sepse është e drejta ime elementare njerëzore, siç do ta quaja atdheun tim. Është Maqedonia dhe do të mbetet Maqedoni, por në të njëjtën kohë si Qeveri duhet të respektojmë ligjet dhe Kushtetutën, Rregullorja e Kuvendit është ndryshuar vitin e kaluar si rezultat i procesit Jean Monnet dhe si rezultat i ato ndryshime, dhe ky është akt ligjërisht obligativ, pra pjesa që i referohet betimit të kryetarit të qeverisë, anëtarëve të qeverisë, kryetarit të Kuvendit, nënkryetarëve të Kuvendit, presidentit. të Gjykatës Kushtetuese…, tha Mickoski.

Unë, theksoi ai, nuk mund të kem standarde të dyfishta për të marrë dhe dorëzuar ligje me mbiemrin që është pjesë e emrit kushtetues, të kem komunikim institucional me emrin kushtetues, të vrapoj për të marrë pasaporta dhe dokumente personale si disa politikanë që bëjnë banjë dielli në Egjipt. ndaj fqinjit tonë jugor dhe pretendojmë se nuk është pjesë e sistemit tonë juridik.

Por përdorimi im personal, si burrë, në deklaratat, e kam thënë, nuk do të jetë kurrë ndryshe nga sot. Atdheu im është Maqedonia dhe do të mbetet Maqedonia, tha Mickoski.