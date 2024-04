“LSDM kërkoi gjatë, kërkoi dhe më në fund gjeti një person që është gati të humbasë. Dhe nuk ka shembull më të mirë se Stevo Pendarovski si njeri që është i gatshëm të humbasë dhe të përjetojë debakli në zgjedhjet e ardhshme presidenciale”, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në “Duel për Maqedoninë” në Televizioni Kanali 5.

“Që më 24 prill do të bëhet e qartë, nuk ka nevojë të presim deri më 8 maj”, përfundoi Mickoski.

Mickoski beson se Stevo Pendarovski si president nuk ka treguar asgjë për ta merituar titullin të jetë sërish president.

“Ai është i prirur për thashetheme, diçka që një president nuk duhet ta bëjë. Dhe në shumicën e rasteve, përveç asaj që bën me kundërshtarët politikë, e bën edhe me kryesinë më të lartë të partisë që e propozoi për president. Dhe mendoj se atë që Maqedonia e humbi në pesë vitet e fundit derisa ishte president Stevo Pendarovski, do ta kompensojmë shumë shpejt në pesë vitet e ardhshme kur Gordana Siljanovska Davkova të jetë presidente e Maqedonisë”, përfundoi kryetarja e VMRO-DPMNE-së. .

Ai theksoi se Pendarovski nuk posedon asnjë karakteristikë presidenciale që do të duhej të ishte vendimtare që qytetarët ta votojnë për të.