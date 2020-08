Marrëveshja e Zaev-Ahmeti është një marrëveshje për të vazhduar krimin, gënjeshtrat dhe korrupsionin. Politikanët nga tranzicioni për të vazhduar institucionet degraduese, duke ndjekur interesa dhe padrejtësi personale. Ne kemi një koalicion të krimit, shkruan në profilin e tij në Facebook kryetari OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski.

“Imagjinoni, të njëjtët që kanë kërkuar muaj me radhë për investitorin e ndërtimeve pa leje që rriten në Mavrovasja në mes të Shkupit, tani do të menaxhojnë buxhetin e të gjithëve. Kjo është një koalicion pas së cilës do të shohim të njëjtën LSDM para zgjedhjeve të ardhshme pasi nuk na thotë asnjë investim, as para sepse ata nuk e çuan sektorin e financave siç duhet, do të kemi humbje të reja në politikën e jashtme sepse ato nuk drejtuan Ministrinë e Punëve të Jashtme”, shkruan Mickoski.

Sipas tij, do të ketë një periudhë kur “ne nuk do të shohim reforma, do të ketë shkurtime, jetë më të shtrenjtë dhe tronditje të çmimeve.