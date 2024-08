Kryeministri Hristijan Mickoski tha sot se kanë të dhëna për njerëz që kanë miliona dollarë në dispozicion dhe disa prej tyre kanë qenë zyrtarë të lartë të ish-qeverisë, të cilët po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren për të destabilizuar ndëretnik. harmoninë në vend, dhe theksoi se para apo vonë autorët e këtyre provokimeve do të mbajnë përgjegjësi.

Kemi indikacione për elementë që kanë shuma të mëdha parash miliona, disa prej tyre janë zyrtarë të lartë në ish-qeveri dhe që po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren, kryesisht për të manipuluar dhe ajo që më shqetëson veçanërisht është se ata janë. duke u përpjekur për të provokuar një konflikt etnik, pra për të destabilizuar harmoninë ndëretnike në Maqedoni. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë sepse ata e kuptojnë se përndryshe nuk mund të mobilizojnë njerëzit dhe tani mënyra e vetme është të provokojnë këtë lloj konflikti. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Apeloj opinionin, mediat dhe qytetarët që të përmbahen nga çdo provokim, t’i injorojnë ato, tha sot Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit lidhur me pretendimet se ka njerëz që punojnë për destabilizimin e shtetit.

Ai sot pas vizitës në Drejtorinë doganore ka theksuar se herët a vonë autorët e këtij lloj provokimi do të mbajnë përgjegjësi dhe apeloi opinionin për durim.

Maqedonia duhet të konsolidohet, treguesit në korrik janë të shkëlqyer në Drejtorinë doganore dhe në IRS, ja disa të dhëna të tjera që i kam ndarë, për tarifat, etj. Kjo do të thotë se rënia e lirë ndalet. Tani duhet ta kthejmë ngadalë situatën në zero, në mënyrë që të mund ta zhvillojmë vendin tonë. Ne jemi të fokusuar në këtë. Nuk jemi të fokusuar në reality show, nuk jemi të fokusuar në spektakle, së shpejti publiku do të informohet fjalë për fjalë për çdo veprim të kësaj Qeverie. Ne duam ta zhvillojmë Maqedoninë ashtu siç e meriton të zhvillohet, tha Mickoski.

Sa i përket përgjegjësisë për ish-zyrtarët, për të cilët kanë të dhëna të caktuara për mënyrën se si kanë punuar, ai theksoi se pret që tranzicioni i plotë brenda institucioneve të përfundojë deri në mes të shtatorit, në nivelin për të cilin është përgjegjëse Qeveria.

Për më tepër, supozoj se drejtuesit në ato institucione do ta vazhdojnë atë proces vertikalisht poshtë. Por niveli që varet nga vetë qeveria, vlerësoj se do të përfundojë diku nga mesi i shtatorit, që do të thotë se në më pak se tre muaj pas zgjedhjes së Qeverisë së re, ai raund i parë i tranzicionit duhet të përfundojë dhe pres nga të gjithë. ata që do të jenë pjesë e atyre institucioneve fillimisht t’i stabilizojnë institucionet dhe gjatë rrugës duke i stabilizuar presim që të bëjnë një rishikim dhe analizë serioze të asaj që ka ndodhur në të kaluarën sipas parimit si më parë, tha Mickoski.

Ai theksoi se kanë indikacione serioze për veprimtari të paligjshme në shumë institucione, por preferojnë të japin prova seriozisht të qëndrueshme.

Nuk duam të lëmë vend për asnjë interpretim se është një ndjekje politike e dikujt. Ne nuk duam të bëjmë një hap përpara, një hap prapa dhe më pas opinioni do të ketë opinionin se kanë bërë marrëveshje dhe këto janë njësoj si të mëparshmet, e arrestuan, bënë spektakël dhe më pas në tre. ditë e liruan, ka kështu, ka edhe atë. Jo, nuk e duam kështu. Këtu, në kohën e qeverisë teknike, keni parë se si është dokumentuar një rast ku dyshohej dhe ndalohej një gjyqtar suprem, pra një gjyqtar që është pjesë e Gjykatës së Lartë dhe një kryetar i Këshillit të Prokurorëve Publikë. Këtu kemi një pranim fajësie, një marrëveshje pranimi të fajësisë, që do të thotë se veprimi është mbështetur me prova. Ne nuk duam të bëjmë spektakle, teatro si qeveria e kaluar, tha Mickoski.

Kryeministri theksoi se nuk duan të poshtërojnë askënd, por synojnë të sigurojnë sundim të ligjit dhe se ligji vlen për të gjithë njëlloj në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë.