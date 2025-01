Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski njofton se sot ka realizuar takim me Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës, Ministrin e Ekonomisë, Zëvendësministrin e Ekonomisë dhe Drejtorin e Inspektimit të Tregut, nga ku është urdhëruar të kryhen kontrolle të zgjeruara dhe një përgjigje të menjëhershme në terren.

“Shitësit individualë dhe zinxhirët e shitjes me pakicë sillen në mënyrë të papërgjegjshme, duke përfituar nga çmimet e larta të produkteve të paguara nga qytetarët. Unë e kuptoj këtë, ndër të tjera, si një sulm ndaj vendit të vet, qytetarëve të tij dhe integritetit tonë të përbashkët. Rritja e çmimeve nxjerr në pah nevojën për veprime vendimtare, të përgjegjshme dhe transparente.

Në frymën e solidaritetit, unë e kuptoj thirrjen për bojkot të marketeve si një akt të rezistencës civile kundër sjelljes monopoliste dhe papërgjegjshmërisë sociale të shitësve individualë. Jam në dijeni se subjekte të caktuara po përpiqen në mënyrë spekulative të nxjerrin fitime të mëdha në kurriz të qytetarëve. Kjo është e papranueshme dhe nuk do të tolerohet.

Sot u takova me Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës, Ministrin e Ekonomisë, Zëvendësministrin e Ekonomisë dhe Drejtorin e Inspektimit të Tregut. Unë urdhërova kontrolle të zgjeruara dhe një përgjigje të menjëhershme në terren”, shkruan Mickoski në profilin e tij në Facebook.

Mickoski shton se ata kanë një detyrë të qartë të kontrollojnë sjelljen e tregtarëve dhe të parandalojnë çdo abuzim.

“Unë do të insistoj në transparencë dhe ndëshkime rigoroze për të gjithë ata që konstatohet se shkelin ligjin dhe abuzojnë me qytetarët dhe furnizuesit. Së bashku do t’i bëjmë ballë të gjithë atyre që mendojnë se do të pasurohen në kurrizin tonë”, shton Mickoski.