Kryeministri Hristijan Mickoski ka komentuar mos shfaqjen e flamurit maqedonas gjatë vizitës së Siljanovska-Davkovës në Sofje gjatë takimit me kolegun bullgar Rumen Radev.

Në të kaluarën kur po poshtërohej dhe shitej dinjiteti maqedonas, atëherë ata heshtën, kurrizin e kishin përthyer dhe joshin nga ata që na poshtëruan dhe na shkelën. Tani gjërat janë zgjidhur kështu, diplomatikisht, dërgohen nota proteste dhe nuk do të kemi më politikë diplomatike ndërkombëtare me shtyllë të lakuar. Atëherë kur të kalohet Rubikon, kur të kalohet vija e kuqe, atëherë duhet të reagoni. Pse nëse nuk reagon, ai përjashtim do të bëhet praktikë. Ajo që është më e rëndësishme për mua është se Evropa dhe bota mund të shohin në një skenë të hapur dhe ne e prisnim se cilat janë synimet reale të udhëheqjes së Sofjes. Synimet e vërteta të bullgarëve nuk janë në Kushtetutë, ky është problemi më i vogël. Ka një nevojë shumë më të madhe që ata të tregojnë muskujt e tyre dhe të tregojnë qëllimet e tyre të vërteta. Evropa dhe bota e panë se nuk ishte qëllimi i vërtetë i bullgarëve në Kushtetutë, por shumë, shumë më tepër se kaq. Ne jemi gjithmonë të gatshëm t’i kthejmë me dashamirësi marrëdhëniet e mira fqinjësore, por kur të kalohen vijat e kuqe duhet të ndërhyjmë, siç është edhe tani kur ambasadorit të fqinjit tonë lindor do t’i dorëzohet nota proteste, tha Mickoski.