Jam i bindur se në këto zgjedhje do t’i jepet fund qeverisjes së BDI-së dhe do të shkojnë në opozitë, thotë lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski në një intervistë për “Republika”.

Pres që zgjedhjet e ardhshme të BDI-së të befasohen shumë pakëndshëm nga numri i votave të fituara. Kjo kryesi e BDI-së është e përfshirë seriozisht dhe thellë në krim. Opsioni ynë i dëshiruar është t’i japim një shans të ashtuquajturës opozitë shqiptare, BDI-së duhet t’i jepet mundësia që të kalojë një periudhë të caktuar në opozitë për t’u ristrukturuar, për t’u freskuar me ide të reja. E shihni si ngatërrohen me mesazhet – nga axhenda e gjelbër para një viti filluan me monumentet, Shqipërinë e bashkuar. Ata bëjnë politikë sot për nesër, e nga ana tjetër, duke shkuar nga një monument në tjetrin, vozisin me “Rolls Royce” dhe “Maybach” dhe blejnë prona miliona dollarëshe, sqaron Mickoski në një intervistë për “Republika” do të sot.

Mickoski në intervistë zbulon edhe se në cilën njësi do të kandidojë, sa deputetë pret, në çfarë kushtesh do të votojnë ndryshimet kushtetuese dhe nëse kur të vijnë në pushtet do t’u ulin pagat zyrtarëve.