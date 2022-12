Lionel Messi ka munguar në seancën stërvitore të skuadrës së Argjentinës në Katar të enjten në mbrëmje, sipas Marcas.

Sipas burimit, argjentinasi ishte duke bërë ushtrime në palestër.

Mesfushorët Rodrigo De Paul, Alexis McAllister dhe portieri Emiliano Martinez gjithashtu nuk u stërvitën me bashkëlojtarët e tyre.

Mesfushori Angel Di Maria është rikthyer në punë në grupin e përgjithshëm.

Finalja e Kupës së Botës 2022 Argjentinë – Francë do të mbahet më 18 dhjetor në stadiumin Lusail dhe do të fillojë në orën 16:00 me kohën tonë lokale.