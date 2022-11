Shkencëtarët sot e pranojnë mjaltin edhe si një ilaç shumë efektiv për të gjitha llojet e sëmundjeve. Mjalti mund të përdoret pa efekte anësore në të gjitha llojet e sëmundjeve. Ndërsa në kombinim me bukën mund t’ju mbajë plot energji gjatë gjithë ditës. Edhe pse mjalti është i ëmbël, nëse merret në dozën e duhur si ilaç, nuk dëmton as pacientët me diabet.

“World News”, një revistë në Kanada, ka dhënë listën e mëposhtme të sëmundjeve që mund të kurohen me mjaltë dhe kanellë, të hulumtuar nga shkencëtarët perëndimorë:

Sëmundjet e zemrës

Bëni një pastë me mjaltë dhe kanellë pluhur, shpërndajeni mbi bukë në vend të reçelit dhe hajeni rregullisht për mëngjes. Redukton kolesterolin në arterie dhe shpëton nga një atak në zemër. Gjithashtu ata që tashmë kanë pësuar një atak në zemër, nëse e bëjnë këtë procedurë çdo ditë, do t’i ndihmojë që të mos kenë një tjetër.

Përdorimi i rregullt i procedurës së mësipërme ndihmon në funksionimin e duhur të frymëmarrjes dhe forcon rrahjet e zemrës. Ndërsa plakemi, arteriet dhe venat humbasin fleksibilitetin e tyre dhe bllokohen. Mjalti dhe kanella rigjallërojnë arteriet dhe venat.

Artriti

Pacientët me artrit mund të marrin çdo ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, një filxhan ujë të ngrohtë me dy lugë mjaltë dhe një lugë të vogël kanelle pluhur. Nëse merret rregullisht, edhe artriti kronik mund të kurohet.

Në një studim të fundit të kryer në Universitetin e Kopenhagës, u zbulua se kur mjekët i trajtonin pacientët e tyre me një përzierje prej një lugë gjelle mjaltë dhe gjysmë lugë çaji pluhur kanelle para mëngjesit.Ata zbuluan se brenda një jave, nga 200 personat e trajtuar, gati 73 pacientë ishin plotësisht pa dhimbje dhe brenda një muaji, kryesisht të gjithë pacientët që nuk ishin në gjendje të ecnin ose të lëviznin për shkak të artritit filluan të ecnin pa dhimbje.

Dhimbje dhëmbi

Bëni një pastë nga një lugë çaji kanellë pluhur dhe pesë lugë çaji mjaltë dhe aplikojeni në dhëmbin që ju dhemb. Mund ta aplikoni tri herë në ditë derisa dhëmbi të pushojë së dhembi.

Kolesteroli

Dy lugë gjelle mjaltë dhe tre lugë çaji pluhur kanelle, të përziera në 456 gram ujë çaji, dhënë një pacienti me kolesterol, u tregua se reduktojnë nivelin e kolesterolit në gjak me 10% brenda dy orëve.

Siç u përmend në pacientët me artrit, nëse merret tre herë në ditë, çdo kolesterol kronik shërohet. Sipas informacioneve në revistën e përmendur, mjalti i pastër kur merret me ushqim, lehtëson kolesterolin.

Çrregullime të stomakut

Kur mjalti merret me pluhur kanelle shëron dhimbjet e stomakut dhe gjithashtu pastron ulcerat e stomakut nga rrënja.

Gazrat e stomakut

Sipas studimeve të bëra në Indi dhe Japoni, ata treguan se nëse mjalti merret me pluhur kanelle, stomaku largon gazrat.

Sistemi i imunitetit

Përdorimi i përditshëm i mjaltit dhe pluhurit të kanellës forcon sistemin imunitar dhe mbron trupin nga bakteret dhe viruset.

Shkencëtarët kanë zbuluar se mjalti ka vitamina të ndryshme dhe hekur në sasi të mëdha. Përdorimi i vazhdueshëm i mjaltit forcon qelizat e bardha të gjakut për të luftuar bakteret dhe viruset.

Dispepsi

Kanellë pluhur i përzier me dy lugë mjaltë kur merret para ushqimit lehtëson dhe tret një vakt të rëndë.

Gripi

Një shkencëtar në Spanjë vërtetoi se mjalti përmban një përbërës natyral i cili vret mikrobet e gripit dhe e shpëton pacientin nga gripi.