Maqedonia e Veriut gjendet në ujëra të panjohura pas dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev, pasi ai mori përgjegjësinë për humbjen e madhe të Partisë së tij Socialdemokrate në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të dielën, shkruan gazeta greke “Kathimerini”.

Një situatë komplekse mund të pritet të zhvillohet në vendin fqinj, megjithëse kushtetuta i lejon koalicionit qeverisës të qëndrojë në pushtet për dy vitet e gjysmë të mbetur të mandatit të tij, pasi ruan shumicën në parlament, shtoi edicioni online i Kathimerini.

Siç thuhet, prezenca e Zaevit padyshim ka luajtur një rol të rëndësishëm simbolik, por edhe thelbësor në zbatimin e Marrëveshjes së Prespës, suksesin e kandidaturës së Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në NATO dhe pritjet për anëtarësim të qetë në Bashkimin Evropian.

Dorëheqja e tij ndryshon ekuacionin. Megjithatë, perspektiva pozitive mund të mbahet gjallë nëse koalicioni qeverisës mbijeton.

Sipas gazetës greke, koalicionit megjithatë i është dhënë një goditje e rëndë.

Ajo do të jetë e pambrojtur dhe largimi i Zaev do ta bëjë të vështirë menaxhimin e situatës, pasi do të inkurajojë retorikën e opozitës për ndarjen e pushtetit dhe ndjenjën popullore – siç u shpreh në zgjedhjet lokale. Rritja e opozitës nacionaliste, e cila kundërshton marrëveshjen e emrit me Greqinë, nuk është një shenjë e mirë për marrëdhëniet dypalëshe apo zhvillimet rajonale.