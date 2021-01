Melisa ka tronditur sot në “PërPuthen”, ku ka treguar momentet e vështira në jetën e saj, gjatë kohës që jetonte në Itali, ku tha se ishte bullizuar.

Çdo gjë ka ndodhur gjatë kohës që ajo ndiqte shkollën në Itali, ndërsa tha se madje bashkëmoshatarët e saj kanë ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj.

E madje ajo shtoi se ata e përndiqnin deri sa të arrinin qëllimin.

“Kam qenë e bullizuar, e kam kaluar edhe me dhunë fizike, unë ndërroja shpesh klasë dhe ato të ‘famshmit’ e shkollës më ngacmonin se isha e fundit. Më përndiqnin deri sa arrinin qëllimin. I vetmi moment që nuk mbaja dot më, ja tregova motrës, ajo ishte fëmijë për vete. E ka ditur vetëm ajo dhe shoqja ime e ngushtë në Itali, këtë po e marrin vesh për herë të parë edhe prindërit e mi.

Isha ai fëmija që vetëm ikja me vrap, moshatarët e mi ushtronin dhunë, shkoja me fustan të gjatë në shkollë, mësoja, mundësitë financiare nuk i kam pasur. Kam qenë në klasë të 8 dhe librat i kam pasur të shkruar të gjithë me dorë sepse nuk i blija dot. Në fillim më bullizuan se isha e reja, isha e vetme, mësoja, më pas mbase më bullizonin nga zilia, nuk e di”, tha Melisa.