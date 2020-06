Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se në shkollat e mesme publike ku janë

paraqitur numër i madh i nxënësve me numër të njëjtë të pikëve nga numri i

parashikuar i vendeve të nxënësve në konkursin për regjistrim të nxënësve në

shkollë të mesme për vitin shkollor 2020/2021, do të organizojnë testim kualifikues

më 22 qershor i cili fillon në ora 10:00.

Nxënësit që janë paraqitur për arsim të mesëm (në të gjitha drejtimet) do të testohen

në lëndën mësimore Matematikë, Maqedonisht, Shqip, Turqisht, sidomos Gjuhën

serbe, varësisht në të se në cilën gjuhë e kanë ndjekur mësimin në shkollën fillore.

Ndërsa, për nxënësit të cilët janë paraqitur në drejtimin e shëndetësisë (në të gjitha

profilet arsimore) do të organizohet testim të njohurive në lëndët mësimore Biologji

dhe Kimi, gjithashtu në gjuhën që e ka ndjekur mësimin në shkollën fillore.

Lista e rezultateve përfundimtare do të shpallet më 22 qershor 2020.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës