Një mbledhje urgjente e këshillit të koalicionit do të mbledhë sonte partnerët qeveritarë në qeverinë bullgare. Takimi është me kërkesë të kryeministrit Kiril Petkov. Tema kryesore e Këshillit të Koalicionit janë marrëdhëniet me Maqedoninë e Veriut, njofton “Radio Kombëtare Bullgare”.

Sipas tyre, kryeministri bullgar Kiril Petkov pritet t’u shpjegojë partnerëve të tij se përse kërkoi nga Presidenti që të mbledhë Këshillin Konsultativ për Siguri Kombëtare dhe të prezantojë atë që është arritur deri më tani në dialogun me Shkupin.

Vetë Petkov njoftoi thirrjen e një takimi të koalicionit qeverisës gjatë një vizite në Romë dhe Vatikan në 24 maj. A

i theksoi se pse do të përpiqet që presidenti Rumen Radev të takohet me të gjitha partitë e përfaqësuara në Kuvend.

“Formati i këshillit të koalicionit është shumë i rëndësishëm. Këtë do ta bëj si pyetje nga këndvështrimi im dhe do të bisedojmë me partnerët e koalicionit, por duhet një konsensus më i gjerë dhe për këtë duhet të informohet opozita”, tha Petkov./Telegrafi/