Numri i rasteve të reja me coronavirus në Shkup vazhdimisht rritet. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Shkup ka mbi 2.000 raste, nga gjithsej 3.071 të infektuar me coronavirus të regjistruar që nga fillimi i epidemisë në Shkup.

Çairi vazhdon të jetë komuna me më së shumti të infektuar me 435 raste aktive, ndërsa pas Çairit vjen Aerodromi me 160, Butelli 155, Gazi Baba 177, Komuna Qendër 137, Karposhi 157, Saraj 154, Kisella Voda 118, Gjorçe Petrov 115.

Më pas vjen Studeniçani me 101 raste, Shuto Orizare me 81, Haraçina 53, Ilindeni 33, Petroveci 19, Çuçer Sandeva 17, Sopishte 12.

Ndryshe sot në kishte 126 raste të reja me coronavirus dhe 66 ishin nga Shkupi.