Me shumën prej 2,400 denarë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t’u paguajë

studentëve një racion të subvencionuar nga tetori, ndërsa do të mund të blihet ushqim te cili do tregtarë. Mjetet do të paguhen drejtpërdrejtë në llogarinë rrjedhëse të studentit të cilët i plotësojnë kushtet.

Kjo risi parashikohet për shkak të pandemisë dhe masave të mundshme kufizuese në

vjeshtë. Tani masat janë relaksuar dhe objektet hotelierike po punojnë, por ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë në muajt e ardhshëm kur mund të kemi masa të reja kufizuese, dhe

pikërisht atëherë studentët do të marrin mjetet. Prandaj, me ndryshimet ligjore, mundësojmë që kjo e drejtë të realizohet në mënyrë të pavarur nga pandemia dhe racionet të sigurohen edhe nga shitoret.

Zgjidhja ligjore e miratuar fillimisht parashikonte që mjetet të përdoren vetëm se

në objektet hotelierike. Mirëpo me propozim ligj ëсhtë bërë ndryshim – mjetet të

shfrytëzohen te cili do tregtarë kuptohet me rekomandim që të jenë të dedikuara për

furnizimin e ushqimit.

Sipas llogaritjeve, sigurohet mbështetje financiare për rreth 40,000 studentë që do të

përdorin këtë të drejtë, ku në nivel vjetor sigurohen rreth 15 milion euro.