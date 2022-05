Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Bojan Mariçiq mbrëmë në emisionin “Click Plus” në TV21 tha se nuk e sheh disponimin për ndarjen e pakos Maqedoni-Shqipëri për negociatat me Bashkimin Evropian.

“Ky qëndrim ka vazhduar që nga viti 2019. “Unë mendoj se disponimi i vendeve anëtare kur hapin derën për negociata do të ishte shumë më i madh nëse do të kishte dy shtete sesa nëse do të ishte vetëm një,” tha Mariçiç.

Në lidhje me bisedimet me Bullgarinë, Mariçiq tha se Maqedonia e Veriut ka qenë konstruktive, e hapur dhe mjaft e arsyeshme për të mos u përballur me presione. Ai shtoi se presioni është kryesisht për të mos hequr dorë nga procesi.

Ai gjithashtu tha se presioni apo dëshira e SHBA-ve dhe Bashkimit Evropian shkon në atë drejtim se nuk ka më kohë për të pritur.

“Pritja nuk mund të sjellë asgjë të mirë, gjë që është e vërtetë, dhe pritja nuk mund të përmirësojë situatën apo kushtet e një marrëveshjeje”, tha Mariçiq.