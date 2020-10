Deri në fund të këtij muaji, NATO do t’i dorëzoj respiratorët Maqedonisë së Veriut me qëllim që të ndihmojë në ballafaqimin me coronavirusin, theksojnë nga Aleanca Veriatlantike, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Maqedonia është një nga tre vendet e Ballkanit Perëndimor që do të marrin ndihmë.

“Gjatë tetorit dhe nëntorit, aleatët e NATO-s, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut do të marrin dhjetëra respirator dhe një total prej rreth 1.5 milion euro në pajisje mjekësore nga fondi i përgjigjes së pandemisë. Kjo erdhi pasi të tre vendet kërkuan ndihmë nga Qendra Euroatlantike për Koordinim dhe Reagim të Fatkeqësive të NATO-s”, informon “Vjesti” nga Podgorica.

Shqipërisë do t’i ndahen 60 respiratorë që do të vijnë nga Italia.