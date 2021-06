Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi që të heq orën policore që fillonte nga mesnata dhe vlente deri në ora 04:00 të mëngjesit.

Qeveria po ashtu hoqi ndalesën për 100 mysafirë në dasma dhe lejoi mbajtjen e ngjarjeve dhe koncerteve.

Vendimi i qeverisë vjen me rekomandim nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse që vërtetoi se gjendja epidemiologjike në vend po stabilizohet me numrin e vogël të të infektuarve, por edhe me rritjen e numrit të të vaksinuarve.

Ndryshe, ngjarjet dhe koncertet do të lejohen me maksimum 1.000 persona por jo më shumë se 50% të kapacitetit.