Maqedoni: Tre kompanitë më të mëdha energjetike kanë regjistruar humbje gati 70 milionë euro

Tri kompanitë e energjisë elektrike që operojnë me çmime të rregulluara (EMV e cakton Qeveria, tarifa e KRRE-së për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike dhe marzhi i furnizuesit universal EVN Home) vitin e kaluar kanë pasur një humbje që ka arritur gati 70 milionë euro.

Pse janë në humbje? Kryesisht sepse ata prodhojnë ose blejnë me një çmim që është më i lartë se çmimi me të cilin duhet të shesin energjinë elektrike.

Kush do të paguajë? Të gjithë ne, nuk ka njeri tjetër!

Sepse kanë një çmim të rregulluar dhe kjo kosto duhet mbuluar, ndryshe falimentojnë.

Pas kësaj, a kemi pak vend për të besuar te grupet e reja tarifore që Komisioni Rregullator i Energjisë i ofron si shpëtim, sado të drejta dhe të mira të jenë?

Pa folur për ndjeshmërinë ndaj kompanive që janë lënë në mëshirë të çmimeve të bursës, për të cilën disa herë ka apeluar kryetar i Odës Ekonomike Branko Azeski, por asnjë nga zyrtarët nuk lëvizi as gishtin…

A do të kushtojë dhe sa më e shtrenjtë një kilovat orë energji elektrike për amvisërit?

Tema kryesore në mediat e vendit dhe me këtë analogji edhe në opinionin vendor.

Të gjithë duan të dinë se sa do të jetë fatura e energjisë elektrike, veçanërisht ata që në sezonin e ngrohjes pasi janë tërhequr nga masat populiste të krijuara nga analizat e cekëta dhe blejnë inverterë dhe tani nuk kanë alternativë.

Dhe ka shumë dhe ato janë veçanërisht të përqendruara në kryeqytetin Shkup, shkruan në analizën e detajuar Factor.Mk.

“Factor” si shumë herë më parë do ta trajtojë këtë temë aktuale në mënyrë analitike duke paraqitur dhe përpunuar të dhënat financiare në një kuadër realist.

Qëllimi ynë është të ofrojmë një pasqyrë objektive dhe analitike mbi paqëndrueshmërinë financiare të situatës aktuale të kompanive të energjisë që operojnë me çmime të rregulluara.

EMV është një kompani shtetërore që prodhon energji elektrike dhe është e detyruar të mbulojë mbi 60 për qind të nevojave për energji elektrike të amvisërive dhe mikro kompanive.

Vitin e kaluar, çmimi i ofruar në tender për kompaninë furnizuese është miratuar nga Qeveria si aksioner i vetëm i saj.

Çmimi i shitjes ishte rreth 41 euro për megavat orë.

Edhe pse jozyrtarisht çmimi i prodhimit është 20 euro më i lartë.

Vitin e kaluar EMV e mbylli me humbje prej 28.1 milionë euro dhe bashkë me vitin 2020 humbja e akumuluar nga EMV është 50 milionë euro.

Se çfarë çmimi do të ofrojë do të shohim së shpejti në tenderin e ardhshëm të furnitorit universal, por nuk ka gjasa që të jetë çmim tregu, pra të paktën të mund të mbulojë kostot e prodhimit.

Elektrodistribuesi është pjesë e Holdingut të EVN Maqedoni dhe është deri tani operatori më i madh i shpërndarjes në vend.

Çmimi për shërbimin e tij është i rregulluar, dhe përcaktohet nga KRRE në bazë të kostove të kompanisë.

Vitin e kaluar Elektrodistribuesi ka pasur humbje prej gati 40 milionë euro, ndërsa të hyrat nga shitja e shërbimeve kanë qenë 166 milionë euro.

Është e qartë se ndryshimi i tarifës së rregulluar është i domosdoshëm pasi rrezikohet falimentimi i kësaj kompanie.

Ndryshimi eventual i tarifës me siguri do të thotë rritje e çmimit të shërbimit dhe kjo do të ndikojë në çmimin final të energjisë elektrike.

Vitin e kaluar humbje ka pasur edhe furnizuesi universal “EVN Home”, i cili sidomos gjatë sezonit të kaluar të ngrohjes ka qenë nën presion të madh nga konsumatorët të cilëve furnizuesit e tjerë ua kanë ndërprerë kontratat komerciale.

Ky është furnizuesi më i madh i energjisë elektrike në vend, i cili vitin e kaluar kishte të hyra mbi 335 milionë euro.

Kjo kompani e mbylli vitin me një humbje prej më shumë se 700 mijë euro.

Në vitin 2020, humbja e kësaj kompanie arriti në 12 milionë euro.

Këto shifra tregojnë se modeli i biznesit është i diskutueshëm dhe i paqëndrueshëm dhe pyetja është nëse kompania mund t’i përgjigjet sfidave dhe pasigurive në një mjedis të tillë biznesi në të ardhmen?

Me këto kushte këto kompani mund të mos qëndrojë dhe të deklarojë falimentimin.