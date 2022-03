Të gjitha shitoret që shesin bukë, miell 400, qumështi me undurë prej 2%, 3.2% dhe 3.5%, sheqe, vaj lulediellit, mish dhe prodhime të mishit, oriz dhe vezë nga nesër do të duhet të heqin TVSH-në nga llogaritë fiskale.

Siç njoftojnë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, kjo do të thotë se të gjithan shitoret që shesin këto prodhime, në llogaritë fiskale te TVSH-ja duhet të vendosin shenjën me shkronjën “G”, me çka lirohen nga tatimi i vlerës së shtuar.

“Obligimi ligjor del nga Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për vlerë të shtuar me çka zgjerohet lirimi nga TVSH-ja për produktet bazë për ushqim”, thonë nga DAP.

Ata u bëjnë thirrje shitoreve që t’i kenë gati llogaritë fiskale për shkaks se vendimi hyn në fuqi më 17 mars dhe do të zgjasë deri më 31 maj./