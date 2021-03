Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe paralajmëroi rritje të pagave për të gjithë punonjësit e punësuar në spitalet publike.

Filipçe theksoi se rritje e pagave do të jetë edhe për personelin mjekësor por edhe për të gjithë punonjësit.

“Ajo që sot duhet ta vërtetojmë me Sindikatën është rritja e pagave për 5% për të gjithë punëtorët në sektorin shëndetësor. Rritje të pagave do të ketë edhe për punonjësit shëndetësor por edhe për punëtorët e tjerë dhe kjo do të fillojë nga 1 marsi. Rritja fillon nga 1 marsi, përkatësisht me pagesën për muajin mars që do të bëhet gjatë muajit prill”, tha Filipçe.

Sipas tij me punësimet e reja dhe me rritjen e pagave, Ministria e Shëndetësisë krijon kushte për çdo punonjës shëndetësor i cili e sheh të ardhmen dhe karrierën në Maqedoni.