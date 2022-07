Në Maqedoni moti sot në mëngjes do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të ulëta deri në mesatare.

Pasdite dhe në mbrëmje do të ketë zhvillim të vranësirave të paqëndrueshme me reshje lokale të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë, me mundësi të kushteve klimatike për shfaqjen e stuhive afatshkurtëra.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 21 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 31 deri në 39 gradë.

UV indeksi do të jetë =9

Në Shkup do të mbaj mot me diell me vranësira të vogla deri në mesatare dhe me erë të dobët veriperëndimore.

Pasdite në një pjesë të luginës do të ketë zhvillim të vranësirave të paqëndrueshme me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 20 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 37 gradë.

Sot dhe nesër do të mbajë mot shumë i ngrohtë, pasdite dhe në mbrëmje do të ketë zhvillim të vranësirave të paqëndrueshme të përcjella me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë.

Ditën e mërkurë do të kemi mot të paqëndrueshëm, në shumë vende dhe do të ketë rënie të temperaturave, sidomos në pjesët veriore me 3 deri në 5 gradë.

Një tjetër valë e lagësht me temperatura në rënie do të jetë kudo nga e premtja deri në fundjavë.