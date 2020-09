Maqedoni

Maqedonia po bëhet gati për vitin e ri shkollor, ministrja Carovska thotë se modeli është i sigurt

Më sigurt dhe më mirë është që vitin shkollor ta fillojmë me prani fizike deri në klasën e tretë, ndërsa të tjerët me mësim onlajn. Mendojmë se ky model është më i mirë për momentin me këtë gjendje epidemiologjike, deklaroi dje ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska. Duke...