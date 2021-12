SHA EMV vendosi masa për kursim me qëllim të uljes së shpenzimeve në kushte të krizës energjetike. Masat, siç thonë nga kompania, janë drejtuar në drejtim të zvogëlimit të shpenzimeve joproduktive dhe realizimin e procesit prodhues me investimin që sa më pak resurse materiale dhe njerëzore.

“Për këto arsye, në vijim është procedura për përcaktimin e vendeve të punës të cilat nuk janë të domosdoshme për prodhimin e energjisë elektrike në një periudhë të caktuar kohore. Autorët e vendeve të përcaktuara të punës do të dërgohen në pushim të detyruar jo më gjatë se tre muaj, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune, me pagesën e 70 për qind të pagës”, informojnë nga SHA EMV.

Siç theksojnë, të zvogëluara ose tërësisht të ndaluara janë edhe të gjitha shpenzime e tjera, gjegjësisht janë ndaluar sponsorimet, reprezentacionet dhe udhëtimet zyrtare, që nuk lidhen me prodhimin e energjisë elektrike.