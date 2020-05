Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vendosur që ora policore gjatë festës së Bajramit, respektivisht ditën e diel të nis nga ora 11:00 deri të martën në ora 05:00.

Sa i përket ditës së shtunë, ora policore do të vazhdojë me orar të njëjtë, respektivisht do të nis nga ora 19:00 deri në ora 05:00.