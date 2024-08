Me një varg festash dhe manifestimesh nën sloganin “Lufta vazhdon”, sot do të jetë 121 vjetori i Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevit dhe 80 vjetori i seancës së parë të ASNOM-it. Manifestimi qendror për shënimin e Ilindenit – Ditës së Republikës do të mbahet në Krushevë të Gumenjës dhe në zonën e Meçkin Kamen, ku fjalim do të mbajë kryeministri Hristijan Mickoski, i cili paraprakisht do të vendosë lule në varrin e Nikolla Karevit, në monumentin e Slivës dhe në Meçkin Kamen.

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova do të mbajë fjalimin e saj në manifestimin në Pelincë, ku do të vendosë lule para Qendrës Përkujtimore ASNOM dhe do të vizitojë dhomën përkujtimore në Qendrën Përkujtimore. Në kuadër të festës do të performojë ansambli për valle dhe këngë popullore “Vallja”. Më pas, së bashku me kolegun serb Aleksandar Vuçiq, Siljanovska Davkova do të vizitojë manastirin “Shën Prohor Pçinjski”, ku u mbajt Seanca e Parë e ASNOM-it. Në mesditë të dy presidentët së bashku do të vizitojnë kishën në kompleksin e manastirit, pas së cilës do të mbajnë një takim dhe më pas do t’u drejtohen mediave dhe të ftuarve të pranishëm.

Në kuadër të delegacionit shtetëror-kishës në festën në manastirin “Sht. Prohor Pchinski” janë edhe nënkryetarja e Kuvendit Vesna Bendevska, zëvendëskryeministri dhe ministri për marrëdhënie ndërmjet komuniteteve Ivan Stoilkoviq, ambasadori i Maqedonisë në Beograd Nikola Tupanceski, përfaqësuesit e Unionit të Luftëtarëve, Naum Burevski dhe Snezhana. Nestorovska dhe Mitropoliti Kumanovë-Osogovski Grigorij.

Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, ndërkaq, do të vendosë lule para përmendores së kryetarit të Presidiumit të ASNOM-it, Metodija Andonov Çento në sheshin “Maqedonia” në Shkup dhe do të mbajë fjalim me këtë rast. e cila do të mbahet para ndërtesës së Kuvendit. Në të njëjtat lokacione do të vendos lule edhe delegacioni i partisë së LSDM-së i kryesuar nga presidenti Venko Filipçe.

Para memorialeve në Krushevë, Pelincë dhe Shkup do të vendosin lule edhe delegacionet parlamentare dhe delegacionet e Presidentit.

Festimi i 121-vjetorit të Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës filloi dje në Krushevë, kur delegacionet vizituan Shtëpinë Përkujtimore të Kongresit të Smilevit dhe monumentin e Damjan Gruevit, ndërsa pasdite në qendër të Krushevës, përballë Kisha “Shën Nikolla”, kalorës nga e gjithë Maqedonia. Në të njëjtën kohë u hap manifestimi “10 ditët e Republikës së Krushevës” me leximin e Manifestit të Krushevës dhe ngritjen e flamurit të Republikës së Krushevës.