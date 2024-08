Maqedoni

Lufta vazhdon: Festimi i Ilindenit në Krushevë, Pelincë dhe Shkup

Me një varg festash dhe manifestimesh nën sloganin “Lufta vazhdon”, sot do të jetë 121 vjetori i Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevit dhe 80 vjetori i seancës së parë të ASNOM-it. Manifestimi qendror për shënimin e Ilindenit – Ditës së Republikës do të mbahet...