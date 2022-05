Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë i kanë reaguar ministrit të Ekonomisë, Kreshnik Bekteshit, në lidhje me ndryshimin paralajmëruar të ligjit për objektet tregtare me pakicë që të mund të punojnë të dielën.

Ministria e Ekonomisë tashmë ka lejuar punëdhënësit që të dielave të punojnë vetë në resorte dhe shitje me pakicë dhe duhet kujtuar se kujdesi për punëtorët dhe familjet e tyre dhe të drejtën e tyre të patjetërsueshme për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe vlerave familjare, duke u udhëhequr nga ajo që punëtorët dhe qytetarët mund dhe duhet si turistë t’i vizitojnë vendet tona turistike dhe të shijojnë bukuritë e tyre, me ndryshimin e Ligjit për Tregti dhe Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, LSM dhe partnerët tjerë social përmes dialogut social kanë siguruar që shumica e punëtorëve, përfshirë punëtorët e tregtisë, të jenë të lirë dhe të mos punojnë të dielave, dhe shefat të punojnë.

Nuk mundet për shkak të pronarëve, të cilët e kanë kuptuar se çka do të thotë të punosh të dielën, t’u cenojë një të drejtë të tillë, dhe përsëri të lejohet që punonjësit të punojnë”, ndërsa ato të pushojnë”, thonë nga LSM.

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, si në rastet e iniciativave të mëparshme nga subjektet tjera politike, edhe në këtë rast do të ngrejë iniciativë në Kuvend për zgjidhje ligjore me të cilën do të kërkohet t’i lejohet e drejta për punë shtesë prej 8 orësh në javë i cili do të jetë i detyrueshëm të dielën për zyrtarët që mendojnë të paraqesin Projektligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti në pjesën e të dielës si ditë jopune.